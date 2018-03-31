Число погибших в ДТП под Саратовом выросло до четырех

САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Марксовском районе Саратовской области достигло четырех человек, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

В пятницу во второй половине дня на трассе в районе села Бородаевка лоб в лоб столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2109, в обеих машинах ехало по четыре человека. На месте ДТП погибли водитель "девятки" и его пассажир, а также один из пассажиров Renault, еще две пассажирки Renault и две пассажирки "девятки" были госпитализированы.

"Пассажирка ВАЗ-2109 57 лет скончалась в лечебном учреждении. Также в больницу госпитализирован 63-летний водитель Renault", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по предварительным данным, именно водитель Renault на автодороге Маркс – Липовка – Тельмана не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с ВАЗ-2109.