Под Саратовом при столкновении двух автомобилей погибли три человека

САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Марксовском районе Саратовской области, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, еще четверо ранены, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов.

ДТП произошло около 17.00 по местному времени (16.00 мск) на трассе в районе села Бородаевка.

"Столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2109. По предварительным данным, три человека погибли, четверо пострадали", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, также к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и руководство областной ГИБДД.