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Происшествия

СК просит продлить арест фигурантам дела о теракте в метро Петербурга

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (611)
16:5830.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОбвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Басманного суда города Москвы. 30 мая 2017Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на заседании Басманного суда города Москвы. 30 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следствие просит продлить срок ареста обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Сотрудники полиции у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017
© РИА Новости
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"Рассмотрение ходатайств следствия о продлении меры пресечения состоится в суде 3 апреля", — сказали в пресс-службе. Там добавили, что рассмотрение апелляционных жалоб защиты на предыдущее решение о продлении сроков ареста состоится 2 апреля.

Всего по делу арестованы 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе утверждает, что следствие якобы сфальсифицировало протокол задержания ее доверителя. По ее словам, согласно выписке из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

Полицейская автомашина вывозит подозреваемых в соучастии теракта в петербургском метро. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Защитник утверждает, что видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке с гранатой в сумке и без шнурков на обуви, якобы является постановочным.

Единственная арестованная по делу женщина Шохиста Каримова заявила в суде, что гранату Ф-1 с запалом в ее женскую сумочку подкинули люди в масках в ходе обыска.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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