В Дагестане за год уничтожили 40 боевиков

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 29 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили за 2017 год 40 боевиков и полностью ликвидировали шесть диверсионно-террористических групп, сообщил на сессии Народного собрания министр МВД республики Абдурашид Магомедов.

Согласно докладу министра, благодаря действиям правоохранителей в республике удалось не допустить совершение терактов, при этом количество действующих членов НВФ в Дагестане достигло исторического минимума. В 2017 году в Дагестане зарегистрировано 531 преступление террористического характера, из них 373 связаны с незаконными вооруженными формированиями.

"Ликвидировано 40 бандитов, полностью уничтожены шесть диверсионно-террористических групп, 312 боевиков и их пособников были задержаны, 19 сдались добровольно. Численный состав бандгрупп сократился в разы и достиг исторического минимума за последние 20 лет. Осталось шесть действующих бандитов. Устанавливается их местонахождение", — сказал министр.