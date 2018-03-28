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Происшествия

В Чечне заявили, что Кадыров может найти украинского пранкера

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (695)
23:5528.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что глава республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков — Прим. ред.).

Охранник торгового центра Зимняя вишня Сергей Антюшин в Заводском районном суде в Кемерово. 28 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Охранник рассказал, как начинался пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", — заявил Умаров.

При этом он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими.

"У этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", — отметил чиновник.

Охранник торгового центра Зимняя вишня Сергей Антюшин в Заводском районном суде в Кемерово. 28 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День траура: суд арестовал пять фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"

Ранее Следственный комитет сообщил, что Кувикова объявят в международный розыск. Также против него было возбуждено дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест.

Группа кемеровчан, один из которых потерял близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", объявила награду в 12 миллионов рублей за поимку и передачу Вольнова правосудию.

День траура: акции памяти и прощание с погибшими в Кемерово
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкТраурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Траурные акции прошли в минувшие сутки во многих городах страны. Тысячи людей вышли на площади, чтобы почтить память погибших во время пожара в Кемерово.
© РИА Новости / Андрей ЛуковскийПерейти в фотобанкВо многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.Участницы митинга в Барнауле памяти погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Андрей Луковский
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Во многих городах организовали мемориалы, туда несли цветы и игрушки. В Брянской, Ярославской, Тамбовской областях и других регионах России развлекательные мероприятия были отменены еще накануне.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.Штандарт президента РФ над зданием Сената в Московском Кремле, приспущенный в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В день траура на всей территории страны были приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции сняли с эфира рекламу и развлекательные программы.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкПамятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.Участники акции на площади Ленина в Чите зажигают свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Памятные мероприятия в этот день проходят и на мемориале у сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", а также в других районах Кемерово.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСовет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.Минута молчания в память о жертвах пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово перед началом заседания Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Совет Федерации в среду начал заседание с минуты молчания в память о погибших в пожаре.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В день всероссийского траура в Кемерово проходят похороны 14 человек, погибших в ТЦ "Зимняя вишня".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТраурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором прошла панихида в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Траурные мероприятия будут продолжаться весь день в разных соборах и на кладбищах города.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНесколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в храме Святой Троицы в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Несколько сотен горожан пришли в храм Святой Троицы в Кемерово на отпевание семьи Агарковых.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПохороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Похороны Надежды Агарковой и двух ее внуков - Кости и Маши, прошли утром на Кировском кладбище в Кемерово.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", — сказал на похоронах Сергей Агарков, потерявший в пожаре мать и двоих своих детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкК мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.Акция на центральной площади во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
К мемориалу, организованному на центральной площади Владивостока, сотни людей в среду принесли цветы, игрушки и белые шарики.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.Акция во Владивостоке в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В семь вечера сотни горожан в центре Владивостока выпустили из рук белые воздушные шары. Водители припаркованных рядом с площадью или проезжавших мимо машин поддержали акцию скорби автомобильными гудками.
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