В Чечне заявили, что Кадыров может найти украинского пранкера

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что глава республики Рамзан Кадыров может найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков — Прим. ред.).

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны", — заявил Умаров.

При этом он согласился, что меры в отношении Вольнова должны быть максимально строгими.

"У этого человека нет ничего святого. Всё наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения. Чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идёт о горе, когда речь идёт о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка", — отметил чиновник.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Кувикова объявят в международный розыск. Также против него было возбуждено дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды). По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию". Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест.

Группа кемеровчан, один из которых потерял близких в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", объявила награду в 12 миллионов рублей за поимку и передачу Вольнова правосудию.