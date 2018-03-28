СК возбудил дело против пранкера, заявившего о "сотнях погибших" в Кемерово

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018

Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 27 марта 2018

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против украинского пранкера, который распространял ложную информацию о числе жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом говорится сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дело открыто по статье "Возбуждение ненависти или вражды".

По данным следствия, Никита Кувиков, известный в Сети как пранкер Евгений Вольнов, "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших".

Отмечается, что таким образом Кувиков "пытался дестабилизировать ситуацию". Следствие планирует добиваться заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

Звонки в Морги

Накануне на YouTube-канале Вольнова появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересуется, сколько "свободных мест" осталось в учреждениях.

Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявляет, что в скором времени к ним подвезут "более трехсот трупов".

При этом, судя по удивленной реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела погибших при пожаре в морги еще не поступали.

Реакция людей

После звонков Вольнова в соцсетях распространилась информация о "сотнях погибших". Во вторник собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали озвучить "настоящее" число жертв пожара.

Мэр города Илья Середюк и около 15 активистов посетили морг, чтобы сверить списки поступивших тел. Позднее члены группы сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили тел жертв пожара, которые бы не вошли в официальные данные.

"Нажиться на чужом горе"

Как рассказал глава Кемеровской области Аман Тулеев, общаясь с работниками моргов Вольнов говорил о 600-700 погибших.

"Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться, раскачивают ситуацию. Посмотрите, Украина — телефонный хулиган во всю мощь обзванивает морги, говорит, что примите (погибших. — Прим. ред.), и что число погибших (по словам пранкера. — Прим. ред.) насчитывает 600-700 человек", — сказал глава Кузбасса.

Тулеев также сообщил, что пранкеры звонили семьям погибших.

"Вчера (27 марта. — Прим. ред.) звонят семьям погибших: "Приезжайте в областной суд, будет предварительное слушание". Люди верят и едут. В областном суде об этом понятия не имеют. Люди в горе, а их приглашают. Травля идет со всех сторон", — заявил губернатор.

По его словам, это делается, чтобы озлобить и стравить людей.

"Стыдно за него"

Действия пранкера вызвали возмущение и на Украине. Так, народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов Яков Безбах считает поведение Вольнова недопустимым по отношению к "братскому народу".

" Душа кровью обливается… Я тут с народом общаюсь, у меня сегодня двадцать две встречи было, так люди просто возмущены. Даже стыдно за него. Не ожидал я такого злорадства. Как можно разглагольствовать по такому поводу, смеяться? Слов нет. Это просто бред сумасшедшего. Я возмущен до глубины души. Дай бог, и вам, и нам, чтобы не было таких катастроф", — сказал Безбах в эфире радио Sputnik.

Пожар в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, большинство из которых — дети. По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет. Сегодня в Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара. Среда объявлена в России днем траура.

По делу о пожаре задержаны пять подозреваемых, в том числе охранник, который, по данным следствия, при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.