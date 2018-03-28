С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Для эвакуированных жильцов дома в Санкт-Петербурге, где в среду произошло задымление, организован пункт временного размещения, сообщает администрации Приморского района города.
"Эвакуированных жильцов дома 15, к. 2 по Коломяжскому проспекту, где сегодня загорелась проводка, начали пускать в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС. Граждане могут взять необходимые личные вещи, документы, проверить двери и окна. Полицейские обеспечат круглосуточную охрану квартир, у которых были экстренно вскрыты двери во время эвакуации", — говорится в сообщении.
"В гимназии № 52 на Богатырском проспекте, 7 для жильцов организован пункт временного размещения. Люди обеспечены питанием и спальными принадлежностями. Администрация Приморского района предоставит квартиры из маневренного фонда тем, у кого нет возможности временно разместиться у родных и близких", — сообщает районная администрация.