С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Для эвакуированных жильцов дома в Санкт-Петербурге, где в среду произошло задымление, организован пункт временного размещения, сообщает администрации Приморского района города.

Сообщение о пожаре в доме по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. В 23-этажном жилом доме происходило горение изоляции электропроводов в кабель-канале с 13-го по 18-й этажи на площади 100 погонных метров. Из-за угрозы распространения огня в 16.35 ранг пожара был повышен до №2. В 17.19 мск пожар был локализован. Сообщалось, что из дома были эвакуированы 60 человек. К медикам обратилось несколько человек, отравившихся дымом, госпитализирован двухмесячный ребенок.

"Эвакуированных жильцов дома 15, к. 2 по Коломяжскому проспекту, где сегодня загорелась проводка, начали пускать в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС. Граждане могут взять необходимые личные вещи, документы, проверить двери и окна. Полицейские обеспечат круглосуточную охрану квартир, у которых были экстренно вскрыты двери во время эвакуации", — говорится в сообщении.

В настоящее время из-за отключения электроэнергии в двух подъездах дома временно нет отопления, водоснабжения, не работают лифты. Аварийные бригады ремонтируют электропроводку, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение дома.

"В гимназии № 52 на Богатырском проспекте, 7 для жильцов организован пункт временного размещения. Люди обеспечены питанием и спальными принадлежностями. Администрация Приморского района предоставит квартиры из маневренного фонда тем, у кого нет возможности временно разместиться у родных и близких", — сообщает районная администрация.