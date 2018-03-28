В Петербурге после пожара несколько человек обратились за помощью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. После пожара в 23-этажном доме в Санкт-Петербурге из-за отравления дымом к медикам обратились несколько человек, госпитализирован двухмесячный ребенок, сообщает администрация Приморского района города.

Сообщение о пожаре по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. В 23-этажном жилом доме происходило горение изоляции электропроводов в кабель канале с 13-го по 18-й этажи. Из-за угрозы распространения огня в 16.35 ранг пожара повышен до № 2. В 17.19 мск пожар был локализован. Ранее сообщалось, что из дома были эвакуированы 60 человек.

"Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели. К медикам уже обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Госпитализирован двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.

Эвакуированные жильцы размещены в пункте временного пребывания на базе гимназии № 52 Приморского района. Сейчас решается вопрос о предоставлении маневренного фонда эвакуированным, сообщают в администрации района.

Отмечается, что в настоящее время дом отключен от электроснабжения. После завершения работы пожарных будет приниматься решение о восстановлении энергоснабжения дома и сроках восстановления поврежденной проводки.