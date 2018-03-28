С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. После пожара в 23-этажном доме в Санкт-Петербурге из-за отравления дымом к медикам обратились несколько человек, госпитализирован двухмесячный ребенок, сообщает администрация Приморского района города.
"Эвакуация жильцов прошла в оперативном режиме. Людей вывели на улицу, по необходимости им оказывают помощь медики и спасатели. К медикам уже обратилось несколько человек, отравившихся дымом. Госпитализирован двухмесячный ребенок", — говорится в сообщении.
Эвакуированные жильцы размещены в пункте временного пребывания на базе гимназии № 52 Приморского района. Сейчас решается вопрос о предоставлении маневренного фонда эвакуированным, сообщают в администрации района.
Отмечается, что в настоящее время дом отключен от электроснабжения. После завершения работы пожарных будет приниматься решение о восстановлении энергоснабжения дома и сроках восстановления поврежденной проводки.