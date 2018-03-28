В Петербурге локализовали пожар в автосалоне Hyundai

Пожар в здании автосалона на улице Савушкина в Санкт-Петербурге

Пожар в здании автосалона на улице Савушкина в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Пожар в автоцентре Hyundai в Санкт-Петербурге локализован, сообщает городское ГУМЧС.

"В 16.54 пожар локализован", — говорится в сообщении.

В здании автоцентра Hyundai горит склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Из здания вывели 14 человек.

Сообщение о пожаре на улице Савушкина, 103 поступило в 15.22. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, сообщает ведомство.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 единицы техники и 107 человек личного состава, в том числе от МЧС: 19 единиц техники и 89 человек личного состава.