В Петербурге прошел новый обыск организации саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в среду пришли с новым обыском в организацию саентологов, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе расследования уголовного дела 28 марта сотрудниками Управления в помещениях, используемых функционерами религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", проводятся обыски, направленные на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы", — говорится в релизе.
В начале июня 2017 года под стражу были заключены руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.