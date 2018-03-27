Летевший из Москвы в Магас самолет экстренно сел в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший из московского аэропорта Внуково в Магас (Ингушетия), экстренно сел в Волгограде из-за курильщика на борту, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

"В Волгограде из-за закурившего на борту пассажира совершил посадку самолет рейса "Москва (Внуково)-Магас", спустя 35 минут он вылетел в пункт назначения", — пояснила собеседник агентства.

По информации управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, закуривший в самолете пассажир является жителем Пермского края 1954 года рождения, он курил в туалете во время полета. Мужчина был снят с рейса и доставлен в отдел полиции.

"В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" и по статье 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", — говорится в сообщении управления.

Мужчине грозит до 15 суток ареста.