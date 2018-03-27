МВД пресекло попытку вывоза в Казахстан около трех тонн нефрита

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правоохранители и сотрудники таможни задержали мужчину на границе с Казахстаном при попытке вывоза из РФ около трех тонн нефрита на 12 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена попытка незаконного перемещения через границу Российской Федерации крупной партии нефрита" — сказала она.

По словам представителя МВД, 34-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья пытался вывезти нефрит в грузовике под видом строительного камня.

"По факту попытки контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере в отношении подозреваемого Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ", — подчеркнула Волк.