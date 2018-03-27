Бастрыкин назвал две возможные причины пожара в кемеровском ТЦ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Замыкание электрики и "применение открытого огня" — основные версии причин пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщил во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Мы сейчас назначили экспертизу. Вместе советуемся. Там есть две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня", — сказал Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"Мы назначили экспертизу — электротехническую, строительную, техническую. Будем проводить в Петербурге в заведениях, которые специализируются на противопожарной безопасности, и будем восстанавливать причину трагедии", — добавил глава Следственного комитета.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).