Открытое горение в жилом доме в Ростове-на-Дону ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, пострадавших нет, сообщила вечером в понедельник РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: ул. Социалистическая, 128. Жильцы дома — около 20 человек — были эвакуированы. Пожару присвоили второй номер сложности. В 21.48 мск пожар был локализован на площади 150 квадратных метров.

"В 22.07 мск открытое горение ликвидировано", — сказала Абрамченко. Пострадавших в результате пожара нет, добавила представитель ГУ МЧС.