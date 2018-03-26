Площадь пожара в доме в центре Ростова составила 120 квадратных метров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону составила 120 квадратных метров, возгоранию присвоен второй номер сложности, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

"Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 120 квадратных метров. Объявлен второй номер", — сказала она.

В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Социалистическая, 128. Жильцы дома — около 20 человек — были эвакуированы. По оперативным данным, пострадавших нет.