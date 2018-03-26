Задержан охранник, отключивший систему оповещения о пожаре в ТЦ в Кемерово

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центра "Зимняя вишня" отключил систему оповещения, сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — сказала она.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>