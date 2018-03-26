В Грозном потушили пожар на крыше высотного дома

Пожар на крыше 12-этажного жилого дома, расположенного по Проспекту Кадырова в Грозном. 26 марта 2018

Пожар на крыше 12-этажного жилого дома, расположенного по Проспекту Кадырова в Грозном. 26 марта 2018

ГРОЗНЫЙ, 26 мар — РИА Новости. Пожар, вспыхнувший на крыше 12-этажного дома в центре Грозного, ликвидирован, квартиры жильцов не пострадали, сообщил РИА Новости начальник регионального управления МЧС по Чечне Руслан Яхъяев.

"Пожар ликвидирован, распространение огня не допущено. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Квартиры жильцов также не пострадали", — отметил Яхъяев.

По его словам, в настоящее время проводится обследование дома.

"После обследования будет принято решение о возвращении жильцов в свои квартиры либо их разместят в трех гостиницах Грозного по желанию", — отметил Яхъяев.

По его словам, в тушении пожара были задействованы 14 единиц техники.