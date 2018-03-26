Пучков опроверг слухи о "сотнях погибших" в Кемерово

Автомобиль скорой помощи у здания Кемеровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставлены тела погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня

Автомобиль скорой помощи у здания Кемеровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставлены тела погибших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков в эфире телеканала "Россия 24" призвал журналистов не спекулировать на трагедии в Кемерово и опроверг слухи о "сотнях погибших".

"Опровергайте эту информацию, потому что эти вопросы очень деликатные. 64 человека (погибли), родственники подтвердили, и мы продолжаем поисково-спасательную операцию — это первое", — заявил министр.

"Второе, я еще раз обращаю внимание вас, всех присутствующих, что эта тема очень тонкая, она деликатная, она касается жизни и здоровья людей. Сегодня родные и близкие, все мы работаем в общем непростой и сложной ситуации, потому что это беда, беда должна объединить всех нас", — отметил Пучков.

По его словам, сейчас нужно "сконцентрировать все свое внимание, свой профессионализм и ответственность", чтобы завершить поисково-спасательную операцию и помочь каждому пострадавшему.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).