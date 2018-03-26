Во время пожара в Кемерово охранник ТЦ отключил сигнализацию

Пожар в торговом центре в Кемерово (304)

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

Здание торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Один из охранников кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" отключил систему оповещения о пожаре после получения сигнала о возгорании, решается вопрос о его задержании, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

За нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло смерть двух и более человек, сотруднику ЧОП грозит до семи лет лишения свободы.

На данный момент следователи допросили четырех подозреваемых: технического директора компании-собственника, арендатора помещения, где произошло возгорание, сотрудника и руководителя организации, обслуживающей сигнализацию.

"Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз", — говорится в сообщении СК.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, среди них не менее восьми детей. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них отравились угарным газом.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>