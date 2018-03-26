В Москве на Ленинградском из-за ДТП ограничено движение транспорта

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Движение в сторону области ограничено после ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, проезд организован по двум встречным полосам, сообщили в понедельник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).