В Москве на Ленинградском из-за ДТП ограничено движение транспорта

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Движение в сторону области ограничено после ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, проезд организован по двум встречным полосам, сообщили в понедельник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
ДТП на Ленинградском шоссе с грузовым транспортом (д. 123). Погибших нет. Движение в сторону области ограничено. Для проезда организовано движение по двум встречных полосам. Следуйте указаниям сотрудников ГИБДД. Объезжайте. pic.twitter.com/wj3fn7IhjH— ЦОДД (@gucodd) 26 марта 2018 г.