Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области остаются в больнице

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Трое пострадавших в ДТП с автобусом из Белоруссии остаются в больнице Пскова, сообщается на сайте администрации Псковской области.

Ранее сообщалось, что 23 марта на 222 км автодороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе Псковской области произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Предварительно, в результате ДТП пострадали более 20 человек, в том числе 10 детей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Установлено, что пассажиры автобуса — дети в сопровождении взрослых, они ехали в Санкт-Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии.

"В больнице остаются трое взрослых, которым необходима помощь медиков: один из них находится в реанимации, состояние крайне тяжелое, состояние двух ближе к средней тяжести. Остальные участники дорожной аварии уже выписаны, либо переведены в лечебные учреждения Минска", — отметил председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. 11 человек были госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу и 10 — в детскую. Также по распоряжению Ведерникова была организована доставка не получивших травмы пассажиров в Санкт-Петербург.