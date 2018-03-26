Полковник Максименко отверг все обвинения и заявил о провокации

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Руководитель УСБ СКР Михаил Максименко дал показания в Мосгорсуде, в ходе которых отверг все обвинения в получении взяток и рассказал, что некие структуры якобы выделили 3 миллиона долларов для общей дискредитации Следственного комитета РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Максименко вменяется два эпизода взяточничества. Первый — получение через посредников от бизнесмена Олега Шейхаметова 500 тысяч долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец (Андрей Кочуйков). Второй — получение 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Денег не брал

"Данные преступления я не совершал", — сказал Максименко, отмечая, что он не только не получал деньги, но и не обладал полномочиями вмешиваться в ход расследования, следователи ему не подчинялись.

Что касается первого эпизода, то у Максименко "вызвала ряд вопросов" и подозрение ситуация в ходе которой "бывший сотрудник ФСБ, адвокат" Эдуард Буданцев, расстрелявший людей у ресторана, "оказался под домашним арестом". Поэтому полковник стал интересоваться делом — нет ли в нем коррупционной составляющей со стороны сотрудников СК.

На одной из встреч со своим заместителем Александром Ламоновым тот рассказал, что получил от знакомых деньги за решение вопроса по Итальянцу, и они лежат у него в сейфе.

"Я сразу не отреагировал, поскольку мне нужно было обдумать ситуацию, сразу руководству я не доложил об этом, поскольку это могла быть дезинформация с целью проверки меня", — пояснил Максименко.

Приказал вернуть

Потом на очередной встрече с Ламоновым "в кабинете или на служебной квартире" Максименко настойчиво порекомендовал заместителю полученные деньги вернуть, извиниться и сказать, что никак повлиять на ход расследования не может.

"Ламонов сообщил мне, что полученные деньги вернул", — рассказал Максименко, отметив, что проверял эту информацию, в том числе в разговорах с предпринимателем Дмитрием Смычковским, который сейчас находится в международном розыске и фигурирует как посредник во взяточничестве по другому эпизоду, где в качестве взяткополучателя — действующий глава СК Москвы генерал Александр Дрыманов. Данный эпизод Максименко не вменяется, его расследование продолжается.

Ламонов заявил суду, что привез коробку с долларами в служебную квартиру Максименко, где последний якобы получил 400 тысяч, а 100 были поделены между посредниками.

Операция "дискредитация"

Максименко помимо прочего рассказал, что в одном из разговоров со Смычковским передал ему слухи о якобы заинтересованности сотрудников ФСБ в пользу Буданцева. В чем эта заинтересованность проявлялась, Максименко не пояснил.

"Примерно за день до моего задержания мне на телефон позвонил Дмитрий Смычковский и сообщил, что в отношении сотрудников Следственного комитета РФ готовится провокация с целью дискредитации ведомства. На эту провокацию выделено около 3 миллионов долларов и к ее осуществлению могут быть причастны сотрудники Управления "М" ФСБ. Данную информацию я рукописно записал на листок и намеревался доложить ее председателю СК, но сделать этого не успел, поскольку был задержан. Данную записку у меня изъяли в ходе обыска", — заявил Максименко.

Санта-Клаус

Что касается второго эпизода, то из показаний свидетелей следовало, что Максименко был заинтересован в возбуждении "дела по часам", чтоб потом через привлечение к уголовной ответственности полицейских оперативником "выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса". По утверждению предпринимателя Бадри Шенгелия, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.

"Никаких конфликтов с Клаусом у меня не было. Желания его сменить у меня тоже не было. Ко мне поступил сигнал о возможной противоправной деятельности и возможной коррупционной составляющей сотрудников СК по Санкт-Петербургу. Я должен был отреагировать, что выразилось в докладной записке на имя председателя СК", — сказал Максименко.

Дальше была назначена проверка, в ходе которой он "специальных задач не ставил", а лишь "поручил подразделению Ламонова объективно разобраться".

"В тот период времени я находился в больнице… На результаты служебной проверки я не влиял. Из материалов дела знаю, что (постановление) подписано председателем СК, моей подписи там, в постановлении о передаче дела в СКР, вообще не было, потому что я находился в больнице", — пояснил Максименко, добавив, что никакого личного интереса в передаче материала "из одного подразделения в другое у меня не было".

По версии обвинения, питерский СК отказался возбуждать дело по факту кражи часов, поэтому Максименко организовал изъятие дела в центральный аппарат, где дело все же было возбуждено. Как пояснил свидетель Шенгелия, он лично передал взятку Максименко после того, как тот ему вручил копию постановления о возбуждении дела в отношении оперативников, забравших у него дорогие часы.