РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Полковник Максименко отверг все обвинения и заявил о провокации

Сюжет:
Задержание сотрудников СК РФ (176)
15:1226.03.2018
(обновлено: 15:13 26.03.2018)
06632
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНачальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. АрхивНачальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Архив
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Руководитель УСБ СКР Михаил Максименко дал показания в Мосгорсуде, в ходе которых отверг все обвинения в получении взяток и рассказал, что некие структуры якобы выделили 3 миллиона долларов для общей дискредитации Следственного комитета РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Максименко вменяется два эпизода взяточничества. Первый — получение через посредников от бизнесмена Олега Шейхаметова 500 тысяч долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец (Андрей Кочуйков). Второй — получение 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Денег не брал

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, генерал-майор юстиции Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, в Лефортовском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока ареста. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Генерал Никандров признал в суде, что они с Дрымановым – протеже Максименко
"Данные преступления я не совершал", — сказал Максименко, отмечая, что он не только не получал деньги, но и не обладал полномочиями вмешиваться в ход расследования, следователи ему не подчинялись.

Что касается первого эпизода, то у Максименко "вызвала ряд вопросов" и подозрение ситуация в ходе которой "бывший сотрудник ФСБ, адвокат" Эдуард Буданцев, расстрелявший людей у ресторана, "оказался под домашним арестом". Поэтому полковник стал интересоваться делом — нет ли в нем коррупционной составляющей со стороны сотрудников СК.

На одной из встреч со своим заместителем Александром Ламоновым тот рассказал, что получил от знакомых деньги за решение вопроса по Итальянцу, и они лежат у него в сейфе.

"Я сразу не отреагировал, поскольку мне нужно было обдумать ситуацию, сразу руководству я не доложил об этом, поскольку это могла быть дезинформация с целью проверки меня", — пояснил Максименко.

Приказал вернуть

Александра Ламонов. Архивное фото
© Фото : АГН Москва/Антон Кардашов
"Из воздуха": полковник Ламонов рассказал, как получил полмиллиона долларов
Потом на очередной встрече с Ламоновым "в кабинете или на служебной квартире" Максименко настойчиво порекомендовал заместителю полученные деньги вернуть, извиниться и сказать, что никак повлиять на ход расследования не может.

"Ламонов сообщил мне, что полученные деньги вернул", — рассказал Максименко, отметив, что проверял эту информацию, в том числе в разговорах с предпринимателем Дмитрием Смычковским, который сейчас находится в международном розыске и фигурирует как посредник во взяточничестве по другому эпизоду, где в качестве взяткополучателя — действующий глава СК Москвы генерал Александр Дрыманов. Данный эпизод Максименко не вменяется, его расследование продолжается.

Ламонов заявил суду, что привез коробку с долларами в служебную квартиру Максименко, где последний якобы получил 400 тысяч, а 100 были поделены между посредниками.

Операция "дискредитация"

Александр Ламонов в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ламонов не считает $500 тысяч взяткой, потому что получил их "из воздуха"
Максименко помимо прочего рассказал, что в одном из разговоров со Смычковским передал ему слухи о якобы заинтересованности сотрудников ФСБ в пользу Буданцева. В чем эта заинтересованность проявлялась, Максименко не пояснил.

"Примерно за день до моего задержания мне на телефон позвонил Дмитрий Смычковский и сообщил, что в отношении сотрудников Следственного комитета РФ готовится провокация с целью дискредитации ведомства. На эту провокацию выделено около 3 миллионов долларов и к ее осуществлению могут быть причастны сотрудники Управления "М" ФСБ. Данную информацию я рукописно записал на листок и намеревался доложить ее председателю СК, но сделать этого не успел, поскольку был задержан. Данную записку у меня изъяли в ходе обыска", — заявил Максименко.

Санта-Клаус

Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полковник Максименко знал, что его прослушивают, заявил свидетель в суде
Что касается второго эпизода, то из показаний свидетелей следовало, что Максименко был заинтересован в возбуждении "дела по часам", чтоб потом через привлечение к уголовной ответственности полицейских оперативником "выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса". По утверждению предпринимателя Бадри Шенгелия, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.

"Никаких конфликтов с Клаусом у меня не было. Желания его сменить у меня тоже не было. Ко мне поступил сигнал о возможной противоправной деятельности и возможной коррупционной составляющей сотрудников СК по Санкт-Петербургу. Я должен был отреагировать, что выразилось в докладной записке на имя председателя СК", — сказал Максименко.

Дальше была назначена проверка, в ходе которой он "специальных задач не ставил", а лишь "поручил подразделению Ламонова объективно разобраться".

"В тот период времени я находился в больнице… На результаты служебной проверки я не влиял. Из материалов дела знаю, что (постановление) подписано председателем СК, моей подписи там, в постановлении о передаче дела в СКР, вообще не было, потому что я находился в больнице", — пояснил Максименко, добавив, что никакого личного интереса в передаче материала "из одного подразделения в другое у меня не было".

По версии обвинения, питерский СК отказался возбуждать дело по факту кражи часов, поэтому Максименко организовал изъятие дела в центральный аппарат, где дело все же было возбуждено. Как пояснил свидетель Шенгелия, он лично передал взятку Максименко после того, как тот ему вручил копию постановления о возбуждении дела в отношении оперативников, забравших у него дорогие часы.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена