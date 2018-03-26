В Приэльбрусье провели три принудительных спуска лавин

НАЛЬЧИК, 26 мар — РИА Новости. Специалисты противолавинного отряда в понедельник осуществили три принудительных спуска в горах Приэльбрусья, где сохраняется высокая лавиноопасность, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в связи с выпадением большого количества осадков ограничено движение на федеральной автодороге Прохладный — Азау (А158). На нескольких участках оно осуществляется одиночным порядком при наблюдении за прилегающим склоном. Также для посещения закрыты поляны Нарзанов, Чегет, Азау, ущелье Шхельда и канатные дороги.

"В понедельник в Приэльбрусье проведено три принудительных спуска лавин. Активное воздействие производилось Эльбрусским военизированным противолавинным отрядом по пяти лавиноопасным очагам на восточном склоне горы Чегет и на пике Терскол", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высота снега в пунктах наблюдения составляет 145 сантиметров на Чегете и 81 сантиметр в Терсколе. Лавиноопасность в горах Кабардино-Балкарии сохраняется.

"Просим временно воздержаться от поездки в данном направлении", — отмечает МЧС.

В субботу в Приэльбрусье на автомобильную стоянку на поляне Азау сошла лавина, под которой оказались 15 автомобилей. В результате никто не пострадал, объекты инфраструктуры не нарушены. К 15.00 мск все 15 автомобилей были откопаны, работы по расчистке автостоянки завершены.