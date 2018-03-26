Охранник кемеровского ТЦ отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следователи решают вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
Как рассказал РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын, сотруднику ЧОП грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло смерть двух и более человек.
Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).