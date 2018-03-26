Охранник кемеровского ТЦ отключил систему оповещения после сигнала о пожаре

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следователи решают вопрос о задержании одного из сотрудников ЧОП, который охранял сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, охранник после получения сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Как рассказал РИА Новости адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын, сотруднику ЧОП грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, если это повлекло смерть двух и более человек.

Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

По делу о пожаре уже задержаны четыре человека, среди них — руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр. В СК заявили, что при вводе в эксплуатацию и работе ТЦ были допущены "серьезные нарушения".

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999-й, 57 жертв), доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007-й, 63 жертвы) и клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009-й, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>