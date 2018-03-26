МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. При пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

В МЧС заявили, что это окончательная цифра, в больницах остаются еще десять пострадавших.

Пожар в ТЦ вспыхнул в воскресенье на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Дело передано в Центральный аппарат СК.

Понадобится генетическая экспертиза



Для опознания погибших понадобится генетическая экспертиза, которую проведут в Кемерово, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Сегодня вечером вылетает (в Кемерово) Андрей Ковалев, это руководитель федерального центра судебно-медицинской экспертизы. Завтра рано он будет уже здесь", — сказала она.

По последней информации, в "Зимней вишне" вновь вспыхнул пожар, тушение возобновилось.

"К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — рассказал глава МЧС Владимир Пучков, находящийся на месте пожара.

Перетрясти жесткими проверками

Как заявляла одна из очевидиц трагедии, охранники торгово-развлекательного центра не давали детям, оказавшимся в игровой комнате на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам. СМИ сообщали и о других нарушениях в действиях охранников.

В ведомстве пообещали проверить ЧОПы, охранявшие ТЦ "Зимняя вишня".

"Да, проверим, не только при пожаре, но и на момент начала пожара, а также, в целом, соответствие действий представителей частных охранных организаций… существующим нормативным актам и законным требованиям", — заявил советник директора ведомства Александр Хинштейн.

Материалы проверки Росгвардия направит в СК и прокуратуру.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly МЧС РФ Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко призвал "перетрясти" жесткими проверками по всей стране ТЦ, кинотеатры, аттракционы, не обращая внимания на "вой бизнес-сообщества".

"Больше нужно полномочий органам проверяющим давать, и больше проводить проверок и не слушать вот этот вот вой бизнес-сообщества о том, что вот нас замучили… Сфера, где, во-первых, большое скопление людей, торговый центр, второе – там было много детей… Конечно, такие объекты, наоборот, должны стать зоной повышенного внимания и контроля, надзора, а не пытаться им давать какие-то налоговые каникулы, проверочные каникулы", — сказал Диденко.

Проверку уже начала прокуратура Кемеровской области.

После трагедии в Кемерово о тотальных проверках всех торгово-развлекательных комплексов объявили в Челябинской области, на Колыме, в Башкирии, Крыму, Севастополе, Ростовской области и других регионах.

Помощь пострадавшим

При Минтруде был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара. В Кемерово вылетели представители Минтруда, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и Роструда.

В ведомстве заверили, что пострадавшим и семьям погибших окажут "всестороннюю социальную поддержку".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам ТЦ "Зимняя вишня" оказать материальную помощь семьям погибших.

"Считаю справедливым, если собственники торгового центра выделят каждой семье, где есть погибшие, также по миллиону рублей, дополнительно к выплатам от администрации Кемеровской области", — приводятся слова Тулеева на сайте региональной администрации.

Губернатор также обратился к собственникам компаний-работодателей погибших, пострадавших и членов их семей с просьбой оказать им посильную помощь.

Скорбят вместе с Кемерово

Жители Кемерова с раннего утра несут цветы, свечи и мягкие игрушки в сквер рядом со сгоревшим торговым центром. Москвичи собираются почтить память погибших к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила на имя Тулеева телеграмму с соболезнованиями.

"Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в городе Кемерово. Выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре", — говорится в телеграмме.

Соболезнования также выразили мэр Москвы Сергей Собянин, власти Армении, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, МИД Ирана, представительство Европейского союза в России, посол ФРГ Рюдигер фон Фрич, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс и многие другие.

Многие мероприятия, включая спортивные, начнутся с минуты молчания в память о погибших. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня совершит панихиду по жертвам пожара.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>