В Кемеровской области объявили трехдневный траур после пожара в ТЦ

Пожар в торговом центре в Кемерово (259)

Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области объявили трехдневный траур в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в понедельник в региональной администрации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Заводском районе города произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"Губернатор Аман Тулеев объявил траур по всей Кемеровской области 27, 28 и 29 марта", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.