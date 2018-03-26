В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар

Пожар в торговом центре в Кемерово (177)

Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 26 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 26 марта 2018

КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Спасатели и пожарные вновь тушат огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где накануне произошел пожар, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что с улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания вновь идет густой черный дым.

"Тушение вновь вспыхнувшего пожара происходит с использованием подъемника из люльки", — передает корреспондент агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По данным МЧС, подтверждена гибель 64 человек.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>