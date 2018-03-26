При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека

Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018

КЕМЕРОВО, 26 мар – РИА Новости. В результате пожара в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

"64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).