На Ставрополье опрокинулся автобус, пострадали четыре человека

ПЯТИГОРСК, 26 мар — РИА Новости. Автобус, двигавшийся по маршруту Новороссийск — Дербент, перевернулся на Ставрополье, четыре человека госпитализированы, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

"По предварительной версии, в воскресенье около 23.00 мск водитель автомобиля "Голаз", двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Минеральных Вод, по рейсовому маршруту Новороссийск – Дербент, с небезопасной скоростью, со слов водителя, находясь в утомленном состоянии, уснул за рулем, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в обочину, где автобус опрокинулся", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в результате ДТП четверо пассажиров — двое мужчин и две женщины, все жители республики Дагестан — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. "За рулем автобуса находился 50-летний житель Краснодарского края, который в ДТП не пострадал, был трезв. В момент автоаварии в транспортном средстве находились 37 пассажиров и 2 водителя", — добавили в УГИБДД по краю.

Большего числа жертв и тяжести последствий удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности, по факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются, уточнили в управлении.