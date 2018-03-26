Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 56, сообщает Следственный комитет РФ.
Ранее сообщалось о 53 погибших.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.
"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>