Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 56, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Разборы завалов продолжаются до сих пор.

"В ходе расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре в Кемерове подтверждена гибель 56 человек", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что с начала пожара "44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре".

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>