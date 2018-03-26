Власти рассказали, когда устранят утечку фильтрата с "Ядрово"

ВОЛОКОЛАМСК, 26 мар — РИА Новости. Протечка фильтрата с полигона "Ядрово" около подмосковного Волоколамска будет устранена в течение пяти-семи дней, сообщил журналистам и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.
Он отметил, что пока фильтрат будет храниться на полигоне, потом туда прибудет передвижная станция, которая будет его перерабатывать.
"Понизить уровень на полтора метра. В этом случае уже утечки за территорию не будет. Я думаю, что источник утечки все-таки будет устранен полностью в течение пяти-семи дней", — добавил Вихарев.
На территории "Ядрово" ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.