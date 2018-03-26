МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, рассказала очевидица в эфире телеканала "Россия 24".

"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…" — добавила она.

В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников ТЦ. Итоги проверки направят в следственные органы.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>