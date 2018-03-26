Причиной пожара в ТЦ в Кемерово стала халатность, заявила Кузнецова

Автомобили пожарной охраны МЧС неподалеку от торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

Автомобили пожарной охраны МЧС неподалеку от торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошла из-за халатности, заявила в понедельник детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Разборы завалов продолжаются, на данный момент подтверждена гибель 53 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>