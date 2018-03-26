На Кубани в ДТП с микроавтобусом погиб один человек

КРАСНОДАР, 26 мар — РИА Новости. Авария с микроавтобусом, которая произошла в понедельник утром в Краснодарском крае, унесла жизнь одного человека, еще 11 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Сообщение о ДТП поступило правоохранителям Динского района в понедельник около 5.45 мск.

По предварительным данным ведомства, на 25-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин станицы Васюринская 23-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и по касательной задел микроавтобус Ford Transit, затем в лоб столкнулся с таким же микроавтобусом, который ехал позади него, в нем находились 14 пассажиров.

"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался. 11 человек доставлены в медицинское учреждение, в том числе 16-летний пассажир. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причинены и обстоятельства случившегося ", — отметили в ведомстве.