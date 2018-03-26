Полицейский, раненный во время стрельбы под Новгородом, скончался

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Сотрудник полиции, по которому в воскресенье открыл огонь мужчина в деревне Назарьино Новгородской области, скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее сообщалось, что мужчина в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области вызвал полицию по телефону с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом. Он заперся в доме с охотничьим ружьем и открыл огонь. Один из правоохранителей был ранен в голову и доставлен в больницу. Подозреваемый не отвечал на вопросы и не выдвигал требований, только угрожал расправой и вел себя неадекватно. В результате сотрудники СОБРА, применив светошумовые гранаты, проникли в дом, подозреваемый был задержан, получив при этом ранение в плечо. Было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

"Сотрудник полиции скончался в больнице. Стрелявший мужчина также скончался", — сказал собеседник агентства.

По информации УМВД по Новгородской области, погибшему сотруднику полиции был 41 год, он служил участковым уполномоченным отдела МВД России по Пестовскому району. В органах внутренних дел Новгородской области он служил уже 19-й год. Имеет больше 30 различных поощрений от руководства, награжден двумя ведомственными медалями. Принимал участие в служебной командировке в Северо-Кавказский регион в составе мобильного отряда МВД России, является ветераном боевых действий.