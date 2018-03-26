СК подтвердил гибель 53 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этомсообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пожар в четырехэтажном ТЦ начался в воскресенье. Ранее сообщалось, что трагедия унесла жизни 48 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. ред.). Его передали в центральный аппарат СК. Кроме того, в Кемерово отправили следственную группу из Москвы. Сообщалось также о четырех задержанных.

Петренко рассказала, что в ходе поисково-спасательных работ в торговом центре обнаружили тела еще 14 погибших.

"Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек", — сообщила она.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за последние сто лет наряду с возгораниями в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>