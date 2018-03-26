В Ростове-на-Дону рассмотрели иски из-за запрета отстраивать сгоревшие дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел три иска от жителей сгоревшего в историческом центре города Театрального спуска с просьбой отменить решение городской администрации о признании их домов непригодными для проживания после пожара, сообщили РИА Новости в ростовской мэрии.

Одна из жительниц сгоревшего квартала, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила РИА Новости, что некоторые обитатели Театрального спуска обратились в суд с целью оспорить постановление о признании их домов непригодными для проживания. Она рассказала, что подобных исков немного, так как обжаловать данное постановление администрации о признании дома непригодным для проживания (от 8 сентября 2017 года) можно лишь в течение трех месяцев со дня его получения, что многие не успели сделать.

По мнению ростовчанки, комиссия даже не заходила в ее дом, так как обследовать его в первые дни после пожара было невозможно из-за упавших деревьев. Как пояснила агентству жительница Театрального спуска, первое заседание по рассмотрению ее иска состоялось 22 марта.

"Ленинским районным судом было рассмотрено три исковых заявления по вопросу признания постановления… о признании непригодными для проживания жилых помещений незаконным, по результатам рассмотрения по двум исковым заявлениям истцы отказались от исковых требований, в удовлетворении одного искового заявления судом отказано", — пояснили РИА Новости в администрации, добавив, что решения суда не были оспорены.

Ленинский суд 22 марта начал рассматривать иск М.С. Юханова к городской администрации. Как пояснил истец во время судебного заседания, в сентябре он получил "на обозрение" лишь незаверенную копию заключения о признании его дома, где он зарегистрирован с женой и тремя несовершеннолетними детьми, непригодным для проживания после пожара. По его словам, комиссия администрации признала его дом пострадавшим на 78% после пожара.

"Я провел за свой счет независимую экспертизу, согласно которой повреждено лишь 48% моего дома", — пояснил в суде Юханов.

Начальник отдела судебно-правовой работы правового управления администрации Ростова-на-Дону Ольга Тищенко попросила суд признать исковое заявление необоснованным, так как оно подано с пропуском установленного трехмесячного срока. Юханов считает, что не опоздал с подачей искового заявления, так как не расписывался в получении заключения комиссии по своему дому. Суд отложил рассмотрение иска на 11 апреля из-за смены ответчика с администрации Ростова на комиссию по оценке жилых помещений.

Сильный пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы.

После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания. Власти города сообщили, что не разрешат восстановление сгоревших домов, так как эта территория не предназначена для частного строительства — вместо домов здесь планируют построить социальные объекты и дороги.