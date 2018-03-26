РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Ростове-на-Дону рассмотрели иски из-за запрета отстраивать сгоревшие дома

07:2826.03.2018
01510
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТехника МЧС РФ. Архивное фотоТехника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел три иска от жителей сгоревшего в историческом центре города Театрального спуска с просьбой отменить решение городской администрации о признании их домов непригодными для проживания после пожара, сообщили РИА Новости в ростовской мэрии.

Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
В Приамурье три человека погибли при пожаре в жилом доме

Одна из жительниц сгоревшего квартала, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила РИА Новости, что некоторые обитатели Театрального спуска обратились в суд с целью оспорить постановление о признании их домов непригодными для проживания. Она рассказала, что подобных исков немного, так как обжаловать данное постановление администрации о признании дома непригодным для проживания (от 8 сентября 2017 года) можно лишь в течение трех месяцев со дня его получения, что многие не успели сделать.

По мнению ростовчанки, комиссия даже не заходила в ее дом, так как обследовать его в первые дни после пожара было невозможно из-за упавших деревьев. Как пояснила агентству жительница Театрального спуска, первое заседание по рассмотрению ее иска состоялось 22 марта.

"Ленинским районным судом было рассмотрено три исковых заявления по вопросу признания постановления… о признании непригодными для проживания жилых помещений незаконным, по результатам рассмотрения по двум исковым заявлениям истцы отказались от исковых требований, в удовлетворении одного искового заявления судом отказано", — пояснили РИА Новости в администрации, добавив, что решения суда не были оспорены.

Ленинский суд 22 марта начал рассматривать иск М.С. Юханова к городской администрации. Как пояснил истец во время судебного заседания, в сентябре он получил "на обозрение" лишь незаверенную копию заключения о признании его дома, где он зарегистрирован с женой и тремя несовершеннолетними детьми, непригодным для проживания после пожара. По его словам, комиссия администрации признала его дом пострадавшим на 78% после пожара.

Сотрудники МЧС рядом с местом пожара в Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Гаккелевская дом 18. 24 марта 2018
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погибли двое детей
"Я провел за свой счет независимую экспертизу, согласно которой повреждено лишь 48% моего дома", — пояснил в суде Юханов.

Начальник отдела судебно-правовой работы правового управления администрации Ростова-на-Дону Ольга Тищенко попросила суд признать исковое заявление необоснованным, так как оно подано с пропуском установленного трехмесячного срока. Юханов считает, что не опоздал с подачей искового заявления, так как не расписывался в получении заключения комиссии по своему дому. Суд отложил рассмотрение иска на 11 апреля из-за смены ответчика с администрации Ростова на комиссию по оценке жилых помещений.

Сильный пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы.

После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания. Власти города сообщили, что не разрешат восстановление сгоревших домов, так как эта территория не предназначена для частного строительства — вместо домов здесь планируют построить социальные объекты и дороги.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена