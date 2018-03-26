Число жертв пожара в Кемерово возросло до 48 человек

Пожар в торговом центре в Кемерово (95)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Число погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерове увеличилось до 48 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По уточненным данным, при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 48 человек", — сказал собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).