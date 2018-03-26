Работы на месте пожара в Кемерово осложняет сильная загазованность

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Работы на месте пожара в Кемерово осложняют сильная загазованность и высокие температуры на отдельных участках, сообщается на сайте кузбасского главка МЧС России.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек, среди них девять детей, пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Специалисты, задействованные в ликвидации чрезвычайной ситуации, объясняют, что работы на месте происшествия осложняются сильной загазованностью, высокими температурами на отдельных участках, задымлением, из-за которого практически отсутствует видимость, а также неустойчивостью конструкций", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что "уже 14 часов сотрудники МЧС России ведут работы по ликвидации крупнейшего возгорания в торгово-развлекательном центре в Кемерово".

"Согласно плану проведения аварийно-спасательных работ определены три участка, за каждым из них закреплены группы бойцов, работа на этих участках ведется круглосуточно, посменно. Осуществляется проливка участков обрушений, разбор строительных конструкций и завалов, специалисты проводят дымоудаление. Организованы мероприятия по отгрузке и вывозу строительного мусора и конструкций с места проведения работ", — добавляет ГУМЧС.