В Хабаровском крае проверят ТЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

ХАБАРОВСК, 26 мар — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт после пожара в торговом центре в Кемерово выразил соболезнование семьям погибших и поручил членам правительства края организовать проверки пожарной безопасности торговых центров, кинотеатров и домов культуры в регионе.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 37 человек (среди них девять детей), пострадали 45 человек, пропали без вести 64 человека (в том числе 41 ребенок).

"Поручаю проверить все места массового пребывания людей. Сейчас начались школьные каникулы, взять под контроль все места, где будут массовые мероприятия с детьми. В первую очередь, посмотреть торговые центры, кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения. Везде проверить работу пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, исправность огнетушителей. Если нужно, провести учения", — сказал Шпорт в понедельник на совещании в правительстве края.

Он поручил доложить ему о результатах проверки.

Также губернатор выразил соболезнования семьям погибших. "От имени жителей Хабаровского края выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших", — сказал Шпорт.

Соболезнования в связи с трагедией выразил и врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. "Это большая беда, невосполнимая потеря и для родных и близких, и для каждого из нас. Выражаю глубокие соболезнования и искренне сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия. Приморский край скорбит вместе с жителями Кемерово и всей страной. Светлая память ушедшим", — сказал Тарасенко, слова которого цитирует администрация Приморья.

По числу жертв кемеровский пожар – один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).