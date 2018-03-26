Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой

Пожар в торговом центре в Кемерово (80)

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Тридцать семь пострадавших в пожаре в кемеровском торговом центре были доставлены в областную больницу скорой помощи, почти все они отпущены по домам, сообщил в эфире канала "Россия 24" заведующий отделением токсикологии областной больницы Константин Сиворонов.

По данным МЧС, в общей сложности пострадали 45 человек.

"Тридцать семь обращений к нам было… В настоящее время на лечении находятся восемь пострадавших. У семерых среднее, у одного легкое состояние", — сообщил Сиворонов.