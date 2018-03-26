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Происшествия

Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (73)
01:5826.03.2018
(обновлено: 03:44 26.03.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в КемеровоПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев после доклада главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о ликвидации последствий пожара в торговом центре в Кемерово поручил последней вылететь на место ЧП, рассказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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Захарова: ЧП в Кемерово должно войти в программы подготовки пожарных

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Открытое горение в ТЦ ликвидировали на площади 1,6 тысячи квадратных метров, при этом тушение возгорания продолжается, межэтажные конструкции проседают, в связи с чем возникает угроза их обрушения. в Ликвидации последствий пожара участвуют более 660 человек.

По последним данным, жертвами пожара стали 37 человек, включая девять детей, без вести пропавшими числятся 69 человек, в том числе 41 ребенок. Очевидцы заявили, что противопожарная сигнализация в здании не сработала.

По словам Тимаковой, Пучков доложил Медведеву о ходе тушения пожара, отметив его высокую степень сложности и указав, что для его ликвидации делается все возможное.

Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей приехать в Кемерово для организации помощи пострадавшим, а также в случае необходимости отправить пострадавших в медиучреждения других городов.

В свою очередь Голодец доложила Медведеву о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

Ранее сообщалась, что власти Кузбасса в понедельник решат, в каком объеме будет выделена помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в "Зимней вишне".

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Трагедия в Кемерово
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
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Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПлощадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
© Фото : Наталья НараеваК тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : Наталья Нараева
К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.
© Ruptly МЧС РФПо последним данным, погибли 37 человек, десятки пропали без вести, 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
© Ruptly МЧС РФ
По последним данным, погибли 37 человек, десятки пропали без вести, 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской областиОткрытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
Открытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПо факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
Перейти в фотобанк
По факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
© Фото : МЧС РФ Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.На заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям связанном с пожаром в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РоссииВ Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой перед вылетом в Кемерово из Красноярского аэропорта. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России
В Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
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Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.
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Происшествия
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2 пользователя оставили 6 комментариев
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Андрей Мартынов
Медведев, зачем отменил/сократил проверки торгашей/бизнесменов? Что скажешь?
02:03
26.03.2018
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