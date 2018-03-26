Медведев поручил Скворцовой отправиться в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (73)

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава правительства Дмитрий Медведев после доклада главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о ликвидации последствий пожара в торговом центре в Кемерово поручил последней вылететь на место ЧП, рассказала пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Открытое горение в ТЦ ликвидировали на площади 1,6 тысячи квадратных метров, при этом тушение возгорания продолжается, межэтажные конструкции проседают, в связи с чем возникает угроза их обрушения. в Ликвидации последствий пожара участвуют более 660 человек.

По последним данным, жертвами пожара стали 37 человек, включая девять детей, без вести пропавшими числятся 69 человек, в том числе 41 ребенок. Очевидцы заявили, что противопожарная сигнализация в здании не сработала.

По словам Тимаковой, Пучков доложил Медведеву о ходе тушения пожара, отметив его высокую степень сложности и указав, что для его ликвидации делается все возможное.

Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей приехать в Кемерово для организации помощи пострадавшим, а также в случае необходимости отправить пострадавших в медиучреждения других городов.

В свою очередь Голодец доложила Медведеву о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре.

Ранее сообщалась, что власти Кузбасса в понедельник решат, в каком объеме будет выделена помощь семьям погибших и пострадавшим при пожаре в "Зимней вишне".