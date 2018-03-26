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Происшествия

Почти 40 человек погибли при пожаре в Кемерово, 69 числятся пропавшими

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (51)
00:2826.03.2018
(обновлено: 00:51 26.03.2018)
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© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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МОСКВА/КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Страшный пожар произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
В Кемерово ликвидировали пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

Первая информация

Сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово поступило примерно в 13:00 мск (17:00 по местному времени). По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, в здании загорелся один из аттракционов.

Почти сразу стало известно, что площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, всего из горящего здания было эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Появилась информация о гибели четырех детей и семи пострадавших.

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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В Кузбасс прибыли дополнительные силы спасателей
Сотрудники ГИБДД, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и в целях безопасности граждан организовали оцепление. Припаркованные на стоянке у торгового комплекса автомобили эвакуировали, чтобы обеспечить проезд оперативных и экстренных служб, машин скорой помощи и спецтехники. Движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского временно перекрыто в обоих направлениях.

"На тушении пожара задействовано 15 расчетов, более 60 человек личного состава. Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек", — сказали в областном МЧС.

Чуть позже площадь пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" возросла до 1,5 тысячи квадратных метров, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Группировку сил и средств на месте происшествия увеличили до 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники.

Дело и проверка

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в Кемерово
Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

"В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовою оценку действиям представителей торгового комплекса, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе", — добавили в СК.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
При пожаре в кемеровском ТЦ погибла 11-летняя родственница Тулеева
В свою очередь старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич сообщила РИА Новости, что прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". По ее словам, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство, в частности, будет проверять соблюдение требований пожарной безопасности в здании и даст оценку действиям должностных лиц ТРЦ.

На тот момент, по данным СК РФ, в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек были госпитализированы.

Сенатор от региона Сергей Шатиров призвал воздержаться от предварительных выводов, дождаться итогов расследования и выработать затем те меры, которые позволят впредь избегать таких трагедий.

Президент соболезнует

Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : Наталья Нараева
Комитет Госдумы по безопасности займется мониторингом ЧП в Кемерово
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, глава государства дал ряд поручений об оказании всей необходимой помощи.

"Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", — отметил Песков.

"Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств", — сообщил Песков.

"Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы", — уточнил он.

"Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым", — сообщил пресс-секретарь.

Трагедия в Кемерово
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПлощадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
Перейти в фотобанк
Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
© Фото : Наталья НараеваК тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : Наталья Нараева
К тушению привлекли более 230 человек и 50 единиц техники.
© Ruptly МЧС РФПо последним данным, погибли 37 человек, десятки пропали без вести, 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
© Ruptly МЧС РФ
По последним данным, погибли 37 человек, десятки пропали без вести, 40 пострадавших обратились за медицинской помощью.
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской областиОткрытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ по Кемеровской области
Открытое возгорание удалось ликвидировать лишь ночью.
© РИА Новости / Максим КиселевПерейти в фотобанкПо факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
Перейти в фотобанк
По факту возгорания СК возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
© Фото : МЧС РФ Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.На заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям связанном с пожаром в Кемерово. 25 марта 2018
© Фото : МЧС РФ
Уголовное дело передали в Центральный аппарат СК, в Кемерово направлена специальная следственная группа из Москвы. Президенту России Владимиру Путину доложили о ЧП, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РоссииВ Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой перед вылетом в Кемерово из Красноярского аэропорта. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России
В Кузбасс из Сибирского регионального центра прибыли дополнительные силы. В их числе 40 сотрудников Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи и опергруппа.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.Дым пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости
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Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и другие политические и общественные деятели.
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Помощь из Красноярска

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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В Кемерово после пожара в ТРЦ за помощью обратились более 40 человек
После 20:00 представитель оперативного штаба объявил локализацию пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров. "Объявлена локализация пожара на площади 1,6 тысячи квадратных метров с обрушением межэтажных перекрытий и кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

На место ЧС из Красноярска вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ. "Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой на борту вылетел из красноярского аэропорта в Кемерово. По прибытии специалисты незамедлительно приступят к ликвидации последствий крупного пожара, обеспечив тем самым круглосуточный режим работы. Группировка Сибирского регионального центра МЧС России обеспечена необходимым оборудованием и оснащением, что позволяет спасателям работать автономно и эффективно: аварийно-спасательное оборудование, световые башни, беспилотные летательные аппараты, снаряжение, имущество", — говорится в сообщении.

"Руководство главного управления МЧС России по Кемеровской области призывает население быть максимально осторожными с огнем, чтобы в столь сложной для города обстановке не допустить возгораний в жилом секторе. На территории всей области объявлен режим "Чрезвычайная ситуация", — добавили в пресс-службе.

Пропали почти 70 человек

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018
© РИА Новости / Максим Киселев
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Работы по тушению пожара в кемеровском ТЦ будут продолжаться всю ночь
В 21:20 мск спасатели прошли три из четырех этажей горящего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, не обнаружили погибших и стали пробиваться на четвертый этаж, где находился очаг возгорания.

"Работы продолжаем, устанавливаем световые столбы для проведения разбора завалов. В здании рухнули перекрытия, шаг за шагом продвигаемся вперед, разбирая завалы", — сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций лава МЧС России Владимир Пучков.

К этому моменту пропавшими без вести при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово числятся 69 человек, в том числе 40 детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Москалькова выразила соболезнования близким погибших при пожаре в Кемерово
В свою очередь следственный комитет России подтвердил гибель 37 человек. "На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", — говорится в сообщении.

По последним данным, после пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово за медицинской помощью обратились более 40 человек, большинство из них остаются в больницах, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе на месте ЧП.

Ближе к полуночи пожарные потушили возгорание, объявили ликвидацию и продолжили работы по проливке здания и разбору завалов. "В ликвидации последствий возгорания занято более 300 человек и свыше 100 единиц техники", — сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

За ликвидацией последствий крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>
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© Ruptly МЧС РФ
Пожар в торговом центре в Кемерово. Кадры с места ЧП
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