Почти 40 человек погибли при пожаре в Кемерово, 69 числятся пропавшими

МОСКВА/КЕМЕРОВО, 26 мар — РИА Новости. Страшный пожар произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.
Первая информация
Сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово поступило примерно в 13:00 мск (17:00 по местному времени). По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом, этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами. По предварительным данным, в здании загорелся один из аттракционов.
Почти сразу стало известно, что площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, всего из горящего здания было эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает. Появилась информация о гибели четырех детей и семи пострадавших.
"На тушении пожара задействовано 15 расчетов, более 60 человек личного состава. Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек", — сказали в областном МЧС.
Чуть позже площадь пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" возросла до 1,5 тысячи квадратных метров, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Группировку сил и средств на месте происшествия увеличили до 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники.
Дело и проверка
"В рамках расследования следователи не только установят причины пожара, но и дадут принципиальную правовою оценку действиям представителей торгового комплекса, а также действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в торговом комплексе", — добавили в СК.
На тот момент, по данным СК РФ, в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек были госпитализированы.
Сенатор от региона Сергей Шатиров призвал воздержаться от предварительных выводов, дождаться итогов расследования и выработать затем те меры, которые позволят впредь избегать таких трагедий.
Президент соболезнует
"Президенту было доложено о трагедии в Кемеровской области. Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева", — отметил Песков.
"Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств", — сообщил Песков.
"Дополнительные силы МЧС, включая необходимую робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование, будут мобилизованы из Красноярска и Москвы", — уточнил он.
"Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым", — сообщил пресс-секретарь.
Помощь из Красноярска
На место ЧС из Красноярска вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ. "Ил-76 МЧС России с отрядом спасателей, психологами и опергруппой на борту вылетел из красноярского аэропорта в Кемерово. По прибытии специалисты незамедлительно приступят к ликвидации последствий крупного пожара, обеспечив тем самым круглосуточный режим работы. Группировка Сибирского регионального центра МЧС России обеспечена необходимым оборудованием и оснащением, что позволяет спасателям работать автономно и эффективно: аварийно-спасательное оборудование, световые башни, беспилотные летательные аппараты, снаряжение, имущество", — говорится в сообщении.
"Руководство главного управления МЧС России по Кемеровской области призывает население быть максимально осторожными с огнем, чтобы в столь сложной для города обстановке не допустить возгораний в жилом секторе. На территории всей области объявлен режим "Чрезвычайная ситуация", — добавили в пресс-службе.
Пропали почти 70 человек
"Работы продолжаем, устанавливаем световые столбы для проведения разбора завалов. В здании рухнули перекрытия, шаг за шагом продвигаемся вперед, разбирая завалы", — сообщил на заседании рабочей группы правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций лава МЧС России Владимир Пучков.
К этому моменту пропавшими без вести при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово числятся 69 человек, в том числе 40 детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По последним данным, после пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово за медицинской помощью обратились более 40 человек, большинство из них остаются в больницах, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе на месте ЧП.
Ближе к полуночи пожарные потушили возгорание, объявили ликвидацию и продолжили работы по проливке здания и разбору завалов. "В ликвидации последствий возгорания занято более 300 человек и свыше 100 единиц техники", — сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.