Бастрыкин провел оперативное совещание в Дагестане по резонансным делам

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Дагестане оперативное совещание по резонансным уголовным делам, сообщается на сайте СК РФ.

"Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в городе Махачкале оперативное совещание, в котором приняли участие его заместители Борис Карнаухов и Игорь Краснов, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета, Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также ряд руководителей и сотрудников следственных управлений по субъектам, входящим в Северо-Кавказский федеральный округ", — приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства.

Бастрыкину доложили о ходе и результатах дел по факту убийства прихожан в городе Кизляре, превышения полномочий мэром и главным архитектором Махачкалы, обвинений в мошенничестве в отношении представителей властей Дагестана. Также председателю СК РФ доложили о ходе дела, возбужденного после похищения малолетней девочки в городе Хасавюрте в 2017 году.

Сообщается, что по результатам совещания Александр Бастрыкин дал конкретные поручения и указания, направленные на обеспечение квалифицированного и оперативного расследования заслушанных им уголовных дел.