На свалке в Ленинградской области нашли тело новорожденной девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Волховском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

Тело ребенка было обнаружено 21 марта на полигоне твердых коммунальных и промышленных отходов в районе деревни Кути Кисельнинского сельского поселения.

"Установлено, что днем 21 марта мусоровозом из города Сясьстрой и близлежащих населенных пунктов Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленобласти были привезены бытовые отходы, которые выгружены на полигон, где трактористом полигона при планировке отходов было обнаружено тело младенца", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, с целью установления причин смерти ребенка назначена судебная медицинская экспертиза.