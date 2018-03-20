Пострадавших в ДТП музыкантов группы "Пикник" перевезли в Санкт-Петербург

КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Музыкантов группы "Пикник", которые пострадали в автоаварии во Владимирской области, перевезли в Санкт-Петербург, сообщила администрация концертного комплекса "Янтарь-Холл" в Калининградской области, где должно было пройти ближайшее выступление группы.

ДТП, в котором пострадали артисты, произошло во Владимирской области 16 марта. Авария с участием трех автомобилей произошла в 12.10 мск на 50-м километре автодороги "Владимир- Гусь-Хрустальный — Тума". По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Камазом" и Volkswagen, в котором ехали музыканты. Пострадали семь человек, все они были госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу.

"В данный момент пострадавших уже доставили в Санкт-Петербург и разместили в клиниках северной столицы. Состояние здоровья артистов не вызывает опасений. Восстановление, по прогнозам врачей, займет около месяца. После чего группа возобновит гастрольную деятельность", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выступление группы "Пикник", которое должно было состояться в Светлогорске Калининградской области 25 марта, перенесли на 12 июня. В администрации "Янтарь-Холла" отметили, что все билеты действительны, зрители, которых не устраивает новая дата концерта, могут вернуть билеты.