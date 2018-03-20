В Ульяновске рассказали о семье, где мать с тремя детьми нашли убитыми

САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семья в Ульяновске, где, по предварительной версии, женщина убила троих детей и затем покончила с собой, была благополучной, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Василий Зима.
"По информации должностных лиц органов системы профилактики, семья на учете не стоит, абсолютно благополучная, супруги недавно развелись. Женщина не работала, ухаживала за детьми", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что бывший муж и отец детей работает врачом-реаниматологом и часто находился на ночных дежурствах.
"(Глава семьи) все время тратил на то, чтобы обеспечить семью. По имеющимся пока предварительным данным, она (погибшая) очень сильно его ревновала и предъявляла по каждому поводу претензии, из-за чего собственно они и разошлись", — добавил Зима.