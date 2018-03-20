В квартире в Ульяновске нашли тела женщины и троих детей

САМАРА, 20 мар — РИА Новости. Тела женщины и троих детей нашли ночью в квартире в Ульяновске, по одной из версий, мать могла убить детей, а потом совершить суицид, сообщил во вторник РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту обнаружения ночью 19 марта в квартире одного из домов по улице Бебеля трупов трех малолетних с признаками насильственной смерти", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, дети жили с матерью, которая была разведена с мужем.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, двое детей были школьного возраста, еще один – дошкольного.