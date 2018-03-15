Появилось видео из рассыпавшего в Якутии слитки самолета

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В интернете появилось видео с Ан-12, из которого при взлете в аэропорту Якутска выпали слитки драгоценных металлов. На кадрах, опубликованных каналом "360" на YouTube, можно увидеть, что у самолета оторвалась створка грузового люка.

Всего из самолета выпало около 9,3 тонны слитков сплава Доре, состоящего из золота и серебра. По оценкам экспертов, общая стоимость груза может составлять около 122,6 миллиона долларов.

Как отметил Станислав Бородюк, глава московского представительства компании Kinross Gold, которой принадлежат слитки, груз транспортировался с месторождения Купол. Все слитки уже удалось собрать, а самолет находится под охраной в аэропорту Якутска.