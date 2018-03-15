Жильцов дома в Краснодаре, где взорвался газ, пустили в квартиры

СОЧИ, 15 мар — РИА Новости. Жильцов дома в Краснодаре, где в субботу утром произошел взрыв бытового газа, пустили в свои квартиры за вещами и документами, сообщает пресс-служба администрации города.

Утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не было. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этажах, повреждена часть кровли над пятым этажом. Были эвакуированы 30 человек. Погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет.

По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело. Демонтаж аварийных конструкций здания был завершен в среду. Жильцам, нуждающимся во временном жилье, были предоставлены номера в гостинице "Кавказ" и трехразовое питание.

По информации пресс-службы мэрии Краснодара, доступу жильцов четвертого подъезда в квартиры сейчас ничего не препятствует.

"В квартиры жильцов начали пускать централизованно в сопровождении представителей специальной комиссии, которая осматривала и оценивала состояние имущества, и в случае повреждений в результате взрыва бытового газа 10 марта составляли соответствующие акты о материальном ущербе. Вместе с тем, жильцы могли взять необходимые вещи и документы", — цитирует администрация начальника городского управления гражданской защиты Василия Крамаренко.

В целях безопасности доступ жильцов в квартиры осуществляется также в присутствии представителей ТСЖ, которое обслуживает дом. Кроме того, на месте находятся спасатели, участковый уполномоченный полиции и казаки.